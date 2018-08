Esel sind nicht dumm, es geht ihnen aber an die Haut

Esel sind alles andere als dumm. Mit dem Vorurteil gegen die grauen verwandten der Pferde räumt der Geschichtenerzähler bei den Afrika-Tagen auf der Wiener Donauinsel auf. Patrick Kwasi Addai, der die meist tierischen Hauptfiguren seiner bebilderten Bücher durch seine Erzählkunst fast lebendig erscheinen lässt, nimmt sich diesmal eben der Esel an. „In Ghana, sogar in der Hauptstadt Accra, haben viele Menschen Esel noch als Haustiere gehabt“, erinnert sich der Autor und Erzähler an die Zeit in seiner ersten Heimat. „Heute siehst du fast nirgends Esel. China kaufte fast alle Esel auf, um daraus Medikamente zu machen“, schildert der seit Jahrzehnten in Österreich lebende Autor im Gespräch rund um seine erzählerische Lesung. Als Mittel gegen menschliche Hautalterung, Unfruchtbarkeit und Impotenz wird Ejiao durch Auskochen von Eselhäuten gewonnen.

Wie immer zieht Addai die zuhörenden Kinder nicht nur durch die Erzählweise seiner Geschichten, unterstützt von eigenem Trommeln in den Bann, er animiert das Publikum, selber mit zu „i-a“en...

In seinem jüngsten Buch „Sprich mit mir, Esel!“ – mit Bildern von Jokin Michelena (Verlag Adinkra, aus dem Verkaufserlös wird – gemeinsam mit dem WWF ein Eselschutzprogramm unterstützt) – versammelt er der Autor diesmal aber nicht nur vier afrikanische Fabeln rund um Esel, sondern auch ein ausgedehntes Kapitel mit sachlichen Informationen über diese Tiere, auch wenn seine Lesungen im Programm unter dem Titel „Die Kuh wird mit Ohren geboren, Hörner bekommt sie später“ angekündigt sind.

In diesem Jahr finden die Lesungen in einem eigenen kleineren Zelt zwischen Bühne und dem großen Sahara-Zelt statt. Addai erzählt täglich – bis 20. August, in der letzten Woche der diesjährigen Afrika-Tage kommt der gambisch-deutsche Geschichtenerzählen Tormenta Jobarteh mit eigenen und mündlich überlieferten Geschichten aus Afrika und dem Orient. Dabei begleitet er sich selbst auf der Kora, einer westafrikanischen 21-saitigen Harfenlaute.