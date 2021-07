Zwei Esel waren in Rom

„Wir haben es tatsächlich geschafft!“, flüstere ich im Sommer 2015 Horstl zu Tränen gerührt zu und umarme ihn überschwänglich. Nach mehr als 1200 Kilometern Fußmarsch stehen wir am Petersplatz in Rom. Horstl ist das vollkommen egal – er lässt ein paar Eseläpfel auf den ehrwürdigen Boden fallen und kaut an seinen Haferflocken. Kaum zu glauben, dass das derselbe Esel ist, der vor acht Wochen, als wir von Innsbruck aufgebrochen sind, kein Auge zu tun konnte, wenn ich nicht zumindest einen Meter neben ihm schlief.

Heute steht neben mir ein abgebrühter Weltenbummler, der mit mir durch dick und dünn gegangen ist. Unvergessen die Schreckensminute, als Horstl mit seinem Heusack an einem Fahrrad hängen geblieben ist und es umgeworfen hat. Das Scheppern versetzte ihn dermaßen in Panik, dass er wie von der Tarantel gestochen durch die Straßen von Rovigo rannte – das Fahrrad und mich hinterherschleifend. Zum Glück sprang ihm ein beherzter Italiener in den Weg und konnte ihn festhalten. Während ich mit stark blutendem Knie sein Fell auf Verletzungen untersuchte, kam auch schon der Krankenwagen – von der Tierrettung. Die Italiener haben ein Herz für Esel: Ob es die Hippiekommune bei Bologna war oder die Polizisten bei Spello – wo wir hinkamen, wurden wir mit Freuden aufgenommen, sobald Horstl sein Gesicht blicken ließ.