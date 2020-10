Vogelbeobachtung beflügelt pflegebedürftige Senioren

„Die wissenschaftliche Begleitstudie bestätigt nicht nur die Wirksamkeit für Senioren, sondern auch die Akzeptanz der Maßnahme bei den Betreuenden“, erklärt Patricia Zieris, die die Studie durchgeführt hat. Nur durch das Engagement der Pflegekräfte ist Erfolg möglich.

Demenzkranke blühten auf

Neben der Beobachtung der Vögel beziehen die Betreuer die Heimbewohner auch beim Befüllen der Futterstationen mit ein und führen Gespräche über das gemeinsame Naturerlebnis. Viele ältere Mitmenschen verknüpfen mit den Vögeln frühere Erinnerungen. So können kognitive Ressourcen zum Beispiel bei an Demenz erkrankten Menschen wieder aktiviert werden. Svetlana Karnaukh, Assistenz der Heimleitung im Altenheim Marienstift in München, berichtet: „Einer unser Bewohner verbringt ganze Nachmittage in der Nähe der Futterstation im Garten und beobachtet die Vögel. Er blüht sichtlich auf, wenn sie in seine Nähe kommen. Wenn ein Vogel gesichtet wird, gibt es immer viel Lachen und Freude.“

Projekt verlängert

Die Corona-Pandemie stellte besonders Pflegeeinrichtungen vor Herausforderungen. Dennoch wird das Projekt nach der dreijährigen Pilotphase nun bis Ende Dezember 2021 verlängert. Der Erfolg macht sicher.