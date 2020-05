Vitamin-D-Präparate: Nutzen noch nicht bewiesen

Bei Menschen über 60, die körperlich wenig aktiv sind, ist der Nutzen einer Einnahme von Vitamin-D-Präparaten einwandfrei zu belegen: „Hier zeigt sich eindeutig ein Rückgang der Stürze und Knochenbrüche“, sagte Priv. Doz. Karin Amrein von der Uni-Klinik für Innere Medizin (Klinische Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel) der MedUni Graz bei der Apothekertagung in Saalfelden. Doch als Schutz vor Herzerkrankungen gebe es bisher keinen eindeutigen Effekt. „Deshalb kann man derzeit auch keine allgemeine Empfehlung für eine Vitamin-D-Einnahme geben.“

„Ein Vitamin-D-Mangel ist sehr häufig, dies vermutlich in erster Linie lebensstilbedingt durch immer weniger Aktivitäten im Freien sowie vermehrte, teils vielleicht sogar übertriebenen Sonnenschutz“, so Amrein. Bei Kindern konnte eine deutsche Forschungsgruppe zeigen, dass nach dem ersten Lebensjahr - in diesem erhalten alle Kinder Vitamin-D-Tropfen – mehr als die Hälfte einen Vitamin-D-Mangel hatte.