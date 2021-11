Virologe Nowotny zu Omikron: Kein Grund, nicht zur Impfung zu gehen

Erste Labordaten, an denen sich ablesen lässt, wie gut die an vielen Stellen mutierte Omikron-Variante einer durch Impfung oder Erkrankung aufgebauten Immunabwehr entkommen kann, erwartet der Virologe Norbert Nowotny in den nächsten Tagen. Im Gespräch mit der APA geht er aber davon aus, dass Geimpfte einen "sehr guten Basisschutz" haben, und sieht in der neuen Variante mit ihren vielen Fragezeichen keinen Grund, nicht zur Impfung zu gehen.

Der Coronaviren-Experte sieht eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger in Personen mit einem geschwächten Immunsystem als höchstwahrscheinliche Entstehungsvariante für die mit alleine 32 Mutationen im Spike-Protein ausgestattete Omikron-Variante. Während in Menschen mit intakter Immunabwehr eine Infektion in der Regel nur rund sieben bis zehn Tage dauert, ist das bei Menschen, die etwa unter der Immunschwächekrankheit AIDS oder anderen chronischen Erkrankungen leiden, mitunter deutlich anders. Hält sich das Virus vielleicht sogar Monate im Körper auf und wird vielleicht durch Behandlungen mit Antikörpern von Menschen, die die Erkrankung überstanden haben, noch zusätzlich unter Druck gesetzt, kann es durchaus viele Veränderungen anhäufen.