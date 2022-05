Video von fliegendem Fisch stellt neuen Weltrekord auf

30 Kilometer pro Stunde

Auf dem Videoclip taucht der fliegende Fisch aus dem Meer auf und fliegt neben der Fähre her. Um den Schwung beizubehalten, schlägt der Fisch mit dem Schwanz hin und her – und ist so mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h unterwegs.

Ganze 45 Sekunden blieb das Tier so in der Luft – und übertrifft somit den früheren Rekordhalter von 42 Sekunden.

Kameramann Mori Junichi erläuterte: "Er flog so lange, dass ich zunächst dachte, ich hätte versehentlich einen Vogel gefilmt. Ich glaube, der fliegende Fisch war an seiner physischen Grenze, aber ich denke, er hat seine Sache wirklich gut gemacht.