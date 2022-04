Omans Fjorde: Zwischen Buchten und Bergmassiven

Neben der beeindruckenden Natur warten Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung. Rund 30.000 Menschen leben in Musandam – hauptsächlich von Fischfang, Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Der Tourismus ist noch relativ jung, denn vor 1992 war die Halbinsel militärisches Sperrgebiet und durfte nicht bereist werden.

In der Hafenstadt Khasab wird es besonders lebhaft, wenn die Fischer am Nachmittag nach ihrer Rückkehr an Land lautstark den fangfrischen Fisch anpreisen. Zu dieser Zeit trifft man hier viele Händler aus den Emiraten, die die ersteigerten Waren am nächsten Morgen auf den dortigen Märkten anbieten.

Datteln aus Musandam