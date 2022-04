Aruba - die Karibikinsel, die kaum jemand kennt

ehn Meter vor der Küste Arubas rupfen zwei grüne Meeresschildkröten seelenruhig das Seegras. Um sie herum schwimmt die farbenprächtige Vielfalt tropischer Fische. Unglaublich, dass man diesen Anblick hier oft für sich alleine haben kann.

Die Karibikinsel Aruba ist halb so groß wie Wien, hat 110.000 Einwohner und wird jährlich von eineinhalb Millionen Touristen heimgesucht. Die spektakulären Strände, konstante dreißig Grad und fast permanenter Sonnenschein machen die Insel vor allem für US-Amerikaner für schnelle luxuriöse Strandferien attraktiv. An der Westküste der Insel reihen sich die gewaltigen Hotelklötze der amerikanischen Ketten an Palm Beach, die trotz teils schwindelerregender Preise permanent voll sind.

Weiter südlich, am breiteren, ruhigeren und wesentlich schöneren Eagle Beach liegen die älteren und weniger monströsen Hotels – und einige Baustellen für neue Klötze. Trotzdem kann man rund um die Insel noch einsame Buchten finden und allein einen Sonnenuntergang am Strand genießen.

Der Tourismus hier ist jung. Aruba gehört als autonomer Staat zum Königreich der Niederlande. In den 1920er-Jahren errichtete die Royal Dutch Shell auf Aruba und Curaçao die beiden größten Ölraffinerien der Welt. Das Öl stammte von Bohrinseln in der Macaraibo-See, deren rostige Ruinen noch heute am Horizont zu sehen sind. In der Nähe der gewaltigen Industrieanlage im Süden der Insel entstanden stolze Villen, und der nächstgelegene Ort, San Nicolas, wurde zur größten Industriestadt der kleinen Insel, berühmt für sein schillerndes Nachtleben. Als die Raffinerie 1985 schloss, wurden fast achttausend Menschen arbeitslos, und die Insel war schlagartig bankrott. Erst aus der Not begann danach der Tourismus auf der Antilleninsel.

Mangroven und Felsküsten

Die meisten Gäste wohnen in den großen Hotels an Palm Beach, verbringen ihre Zeit am Stand und knattern höchstens mit einem gemieteten Geländefahrzeug über die Insel. Deren Zauber ist vielerorts trotzdem ungebrochen: Zwischen Säulenkakteen und struppigen Akazien ragen imposante Felsen auf. Am Strand beugen sich knorrige Dividivi-Bäume dem steten Passatwind und vor den Hotels ragen schlanke Palmen in den strahlenden Himmel, in den Salinen des Vogelschutzgebietes rasten Zugvögel zwischen den Mangroven und an der Felsküste tost das Meer.