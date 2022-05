Neue Studie: Hilft fetter Fisch tatsächlich gegen Akne?

Mehr als 23 Millionen Menschen leiden alleine in Europa an Akne - der weltweit häufigsten Hauterkrankung. Sie tritt besonders oft in der Pubertät auf, mehr als 70 Prozent aller Jugendlichen haben temporäre aknebedingte entzündliche Hautveränderungen wie Pickel und Mitesser.

Eine neue Studie gibt Betroffenen nun aber Hoffnung, statt mit starken Medikamenten auch alleine durch Ernährung das Hautbild verbessern zu können.

Omega 3- Defizite bei Akne-Patienten

Forscher fanden einen Zusammenhang zwischen Omega-3-Fettsäuren und der Schwere von Akne. Die Ludwig-Maximilian Universität in München hat 100 Probanden mit der Hauterkrankung untersucht und stellte durch Messung der Ernährungsparameter in ihrem Blut fest, dass 94 Prozent der Patienten unter den empfohlenen Werten (8-11 Prozent) an Omega-3-Fettsäuren lagen.