Tablettensucht: Wie Abhängige an die Medikamente kommen

Der Medikamentenmissbrauch in Österreich nimmt deutlich zu – darauf machte Anfang der Woche der Suchtexperte Michael Musalek, ärztlicher Leiter des Anton-Proksch-Instituts in Wien, aufmerksam – an Daten über diese „stille Sucht“ fehle es aber (der KURIER berichtete). Doch wie kommen Abhängige an die Medikamente?

„80 bis 85 Prozent aller Schlaf- und Beruhigungsmittel werden von Ärzten verschrieben“, sagt Musalek. Die Behandlung mit zahlreichen Psychopharmaka und Schmerzmitteln „stellt eine Gratwanderung zwischen der Verwendung von wirksamen medikamentösen Mitteln und dem Risiko für ein zusätzliches Problem, der Entwicklung von Missbrauch und Abhängigkeit, dar“, schreibt Suchtexperte Reinhard Haller in der Österreichischen Ärztezeitung. „Die Medikamente wirken ja gut und sind in vielen Fällen ein Segen“, so Haller zum KURIER. Gleichzeitig gebe es aber auch einen „starken Verschreibungsdruck“ vonseiten der Patienten. Und durch den Ärztemangel und die große Zahl an Patienten könne es schon auch passieren, dass ein Arzt „eher zu Medikamenten greift“.