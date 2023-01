Studie: Jedes 10. Kind schaut bereits Pornos

Jedes 10. Kind betroffen

Jedes zehnte Kind hat im Alter von neun Jahren bereits Pornografie gesehen, so eine "beunruhigende" neue Untersuchung des Kinderbeauftragten für England. Dem Bericht zufolge ist ein Viertel der Schüler im letzten Grundschuljahr - in Großbritannien sind die Kinder dann elf Jahre - bereits damit in Berührung gekommen. Die Untersuchung der Kommissarin basiert auf einer landesweit repräsentativen Umfrage unter mehr als 1.000 Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren sowie auf Fokusgruppen mit Teenagern, in der sie über ihren Medienkonsum im Kindesalter befragt wurden.

Einer von fünf Buben sah sich in den zwei Wochen vor der Umfrage mindestens jeden Tag Pornografie an, verglichen mit 7 % der Mädchen, und mehr als die Hälfte (56 %) der häufigen Konsumenten suchte aktiv nach gewalttätigen sexuellen Handlungen, verglichen mit 25 % der seltenen Betrachter.

De Souza sagte im Guardian, sie sei "zutiefst besorgt" über die Ergebnisse, insbesondere über die Normalisierung von sexueller Gewalt im Internet und die Rolle, die sie bei der Prägung des Verständnisses von Sex und Beziehungen bei Kindern spielt.