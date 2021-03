Studie: Fitte Schüler weisen bessere Mathe- und Grammatik-Noten auf

In einem nächsten Schritt verglichen die Forschenden die Noten der Schüler in Mathematik und Französisch. So fanden sie heraus, dass es insbesondere statistische Zusammenhänge zwischen der Herz-Kreislauf-Fitness, der kognitiven Flexibilität und guten Noten in Mathematik sowie Grammatik, Rechtschreibung und Wortschatz in Französisch gibt.

In Textverständnis und Aufsatzschreiben zeigte sich dieser Effekt jedoch nicht. Ein Grund könnte sein, dass die Bewertung des Textes und des Schreibens mehr von subjektiven Faktoren abhänge, was bei Mathematik oder Grammatik weniger der Fall sei, erklärte Yangüez laut einer Mitteilung der Uni Genf vom Dienstag.

Die Forschenden merken an, dass es sich bei den Ergebnissen um Korrelationen und keine kausalen Zusammenhänge handelt. Auch könnten die Schulnoten verzerrt sein, da die Prüfungen nicht unbedingt in allen untersuchten Schulen gleich schwierig sind.

Dennoch weisen die Genfer Psychologen der Mitteilung zufolge darauf hin, wie wichtig es für die körperliche und kognitive Gesundheit der Kinder sei, Bewegung und Sportunterricht zu fördern - gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.