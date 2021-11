Streit ums Impfen in vielen Betrieben bereits chronisch

Quer durch viele Branchen zieht sich inzwischen die Problematik der Erschöpfung als Folge der Pandemie. Die lange Dauer mit zeitweise vielen Einschränkungen - wie etwa kein persönlicher Kontakt mit Freunden, kein kulturelles Leben, kein Fitnessstudio - , für viele über lange Zeit die Doppelbelastung mit Homeoffice und nebenbei Kinderbetreuung wegen geschlossener Schulen: Das hinterlasse Spuren. "Die Leute sind ausgepowert", berichtet Artner. Und ganz aktuell seien viele Ungeimpfte zusätzlich gestresst wegen der Schwierigkeiten, zeitgerecht die Ergebnisse der PCR-Tests zu erhalten.

Die Folgen dieser Belastungen würden sich verschieden offenbaren. So sei eine Zunahme von psychosomatischen Erkrankungen festzustellen, das reiche von Migräne über Tinnitus oder Magenbeschwerden bis zu Essstörungen. Auch ein Abfall der Leistungsfähigkeit sei festzustellen. "Mitarbeiter, die vorher sehr zuverlässig waren, sind plötzlich fehleranfällig oder häufiger im Kurzzeit-Krankenstand." Andere würden ihr "dickes Fell" verlieren und seien schnell gereizt. Zugenommen hätten auch Depressionen und Suchterkrankungen. Erschwert werde die Lage, weil es für die Behandlung psychischer Erkrankungen inzwischen lange Wartezeiten gebe.

Was können Unternehmen tun? Der AMD biete Schulungen für Führungskräfte an, damit diese Werkzeuge für diese Situationen erhalten. "Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich auch die Führungskräfte von der Pandemie betroffen sind und sich noch dazu oft in der schwierigen Sandwich-Position zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern befinden." Wenn möglich, sollten die Führungskräfte versuchen, Druck rauszunehmen und schwierige Verhältnisse ändern.