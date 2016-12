Stefanitag: Wer war der heilige Stephanus?

Foto: APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Auch wenn schon am 24.12. gefeiert wird und vielerorts die "Mette" bereits vor Mitternacht beginnt: "In der jüdischen Tradition – auf der die christliche beruht – gehört der Vorabend zum nächsten Tag, und deshalb fällt das Weihnachtsfest auf den 25.12. – liturgisch gesehen das ,Hochfest der Geburt des Herrn‘", sagt die Ethnologin Helga-Maria Wolf. Und auch ohne religiösen Bezug hängen 24. und 25.12. zusammen: In dieser Nacht bringt Santa Claus, unterstützt von Reindeer Rudolph, durch den Kamin die Geschenke.

Der zweite Weihnachtsfeiertag wird in der Liturgie vieler Kirchen als Gedenktag des Matyriums des heiligen Stephanus gefeiert. In 26 europäischen Ländern ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag. Ein Teil der Reliquien von Stephanus befindet sich in Aachen. "Daher ist sein Kult im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet."

In den Commonwealth-Staaten ist der 26.12. der "Boxing Day", der "Geschenkschachtel-Tag" – an diesem Tag erhielten früher viele Bedienstete von ihren Arbeitgebern Geschenke. Heute machen an diesem Tag etwa in Großbritannien besser Situierte Geschenke für bedürftige Menschen. Und es locken an diesem Tag in vielen Ländern die Geschäfte mit günstigen Angeboten – es kommt zu einer wahren Rabattschlacht. Für manche Händler ist es der umsatzstärkste Tag geworden. Hunderttausende stürmen etwa in Großbritannien die Geschäfte – in London bildeten sich im Vorjahr vor den Kaufhäusern Harrods und Selfridges Schlangen. In Liverpool sichteten Reporter bereits um 4.30 Uhr in der Früh die ersten Einkäufer, die die besten Rabatte ergattern wollten. Und wiederum im Commonwealth of Nations ist der 26.12. ein wichtiger Tag für Sportfans: Lokalderbys im Fußball und Rugby gibt es ebenso wie Pferderennen und natürlich einen Spieltag für die englische Fußball-Premier-League. Marko Arnautovic etwa war am 26.12. des Vorjahres für seinen Club Stoke City aktiv – und erfolgreich: Er traf zum 2:0 gegen Manchester United. Heuer spielt am 26.12. Christian Fuchs mit Leicester City (gegen Everton FC).

Foto: REUTERS/Carl Recine

In Australien wiederum startet am Boxing Day traditionell eine der schwierigsten Hochseerennen der Welt: Das "Sydney Hobart Race", die 628 Seemeilen (1163 km) lange Regatta von Sydney nach Hobart auf Tasmanien. Und die ist genau das Gegenteil eines beschaulichen Weihnachtsausflugs: 1998 sanken in einem schweren Sturm fünf Boote, sechs Segler starben. "Das Rennen ist ein Mythos", sagen viele der Teilnehmer.