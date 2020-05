Skiunfälle: Von der Piste in den OP

Ähnlich der Orthopäde und Sportorthopäde Univ.-Doz. Dr.Christian Wurnig Leiter der I. Orthopädischen Abteilung im Orthopädischen Spital inWien-Speising: „Das betrifft besonders Weichteilverletzungen wie Kreuzband-, Seitenband- oder Meniskuseinriss. Hier ist rasches Operieren häufig überhaupt nicht sinnvoll.“

So sei es bei einem stark geschwollenen, schmerzenden Knie in der Akutphase oft gar nicht so einfach festzustellen, ob tatsächlich ein Meniskuseinriss vorliegt, sagt Wurnig: „Bildgebende Verfahren wie ein MRT können in dieser Phase oft schwierig zu interpretieren sein. Dann ist es besser zuzuwarten und erst nach einigen Tagen zu entscheiden, ob überhaupt eine OP notwendig ist. Ein Zuwarten kann das Zustandbild aufklären und eine OP überflüssig machen.“ Häufig werde der Schmerz nach einem Sturz auf das Knie auch mehr von der Prellung als von einem Meniskusriss ausgelöst.

Keine Diskussion sei natürlich, dass bei schweren und auch offenen Brüchen, die möglicherweise überdies auch noch die Durchblutung beeinträchtigen (z.B. Kniegelenks- oder Schultergelenksluxationen) rasches Handeln notwendig sei, betonen die Experten.

„Doch ausgerechnet das Kreuzband wird in den Skigebieten am häufigsten sofort operiert“, sagt Weinstabl, obwohl es da zwei Zeitfenster gebe: Die ersten vier bis sechs Tage nach dem Unfall oder dann – im Anschluss an die Abheilungsphase – nach zirka sechs Wochen.“ Und es gebe spezielle Rissformen beim Kreuzband, die gut von selbst abheilen und keinen Ersatz durch eine Plastik notwendig machen: „Aber da muss man halt zuwarten.“