Das Kreuzband aus dem Bioreaktor

Bei sehr schweren Knieverletzungen wird derzeit Knorpelgewebe von einer nicht belasteten Stelle des Knies entnommen, Zellen werden isoliert, in einer Kultur vermehrt und in einem zweiten Eingriff nach zwei bis drei Wochen an die verletzte Stelle injiziert. „Zwei Eingriffe bedeuten eine höhere Belastung – und es geht Zeit verloren", sagt Redl. „Wir arbeiten deshalb an Verfahren, gleich bei der ersten Operation Stammzellen aus dem körpereigenen Fettgewebe in das Knie zu transplantieren. Diese sollen Wachstumsfaktoren abgeben und so den Heilungsprozess fördern."