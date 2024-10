Richard David Precht: "Die Wahrscheinlichkeit des Untergangs ist groß"

Precht: Ich ecke nicht mit Absicht an, sondern ich sage, was ich denke. Als öffentlicher Intellektueller muss ich den Medien nicht gefallen, ich bin ja kein Politiker.

Precht: Ich bin links sozialisiert, ich habe die Geschichte der Linken mit der Muttermilch eingesogen. Also zum Beispiel, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben sollen, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Hautfarbe. Macht man diese Kriterien allerdings zu den entscheidenden, dann begibt man sich ins Fahrwasser rechten Gedankenguts, wenn auch unter genau umgekehrten Vorzeichen. Zudem war es immer eine feste Position der Linken, den Pazifismus auf ihrer Seite zu haben. Wenn es heute aber um die Frage geht, die Konflikte der Welt mit Waffen zu lösen, gibt es keine Partei in Deutschland, deren Wähler so entschieden dafür sind, wie bei den Grünen. Man kann also sagen, die Grünen sind die Partei jener Leute geworden, gegen die sie einstmals gegründet worden sind.

Precht: Ich gehöre zu den Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und bin der Meinung, dass wir gute Leitmedien haben. Viele Länder haben das nicht. Früher gab es aber linke und rechte Leitmedien, daher eine Meinungsvielfalt. Das ist heute nicht mehr so. Die Medien haben sich enorm aneinander angeglichen, versammeln sich in einer gefühlten Mitte. Nun gibt es aber Menschen, die sich durchaus der Mitte der Gesellschaft zugehörig fühlen, aber Meinungen haben, die der medialen Definition zufolge den Rändern zuzuordnen ist. Das ist eine gefährliche Entwicklung, weil die Menschen dann den Leitmedien das Vertrauen entziehen.

Was ist dann Ihre wahre Kritik? Und was ist richtigzustellen?

Precht: Dazu äußere ich mich nicht. Das, was ich denke, passt ohnehin in kein Parteibuch.

Precht: Ja, sichtbar, in ganz Europa. Und weil sich AfD-Wähler in den Leitmedien nicht gehört und bekämpft fühlen, organisieren sie sich in den sozialen Medien, weil sie das als ihre Möglichkeit sehen, gehört zu werden. Sie sind dort ganz massiv vertreten, dominieren die sozialen Medien oft.

Precht: Weil wir diese Menge an Kummer nicht gewöhnt sind. Ich bin oft in Afrika, dort leben die Menschen mit Krankheiten, die in ihren Auswirkungen viel massiver sind als wir uns vorstellen können. Wir haben so lange auf einer Insel der Seligen gewohnt und sind so sehr damit beschäftigt, uns zu entfalten, in einer Sinngesellschaft zu leben, dass wir nicht die Resilienz haben, mit Katastrophen umzugehen. Wir sind psychisch sehr schlecht gerüstet.

Precht: Das Überleben der Menschheit. Die Wahrscheinlichkeit des Untergangs ist leider sehr groß. Schuld daran sind in erster Linie die Wohlstandsländer, je reicher das Land, desto größer der ökologische Fußabdruck. Da gehören auch Deutschland und Österreich zu den Schuldigen, gemessen an der Bevölkerungszahl. Wir brauchen eine globale Umweltpolitik, das ist die ganz große Agenda. Außerdem Friedens- und Kriegspräventionspolitik, ohne das ist das Miteinander in Umweltfragen nicht möglich.

Nun passierten gerade in den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche "Once in a lifetime"-Ereignisse. Wächst nicht damit die Resilienz?

Precht: Was das Klima betrifft, werden wir uns wohl an die Katastrophe gewöhnen. Denn wir gewöhnen uns ja schon länger an Hiobsbotschaften. Dieser Gedanke war mir vor fünf Jahren noch fern. Gefährlich wird es auch bei den jungen Generationen, wenn sie sich unweigerlich mit dem Gedanken befassen müssen, eine der letzten Generationen der Menschheit zu sein. Seit den 1990ern wissen wir sehr genau um den Klimawandel, aber seither, in den drei Jahrzehnten, haben wir so viel CO 2 in die Luft geblasen, wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Und kein regierender Politiker macht sich hier ehrlich. Denn er würde dann nicht mehr gewählt werden. Viele haben schon innerlich resigniert.

Eine dystopische Ansicht ...

Precht: Man darf sich nicht in die Tasche lügen. Aber um das Schöne zu unterstreichen: Viele können sich heute überlegen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Davon hat die Menschheit immer geträumt. Das Problem: Je individualisierter diese Leben werden, desto weniger Gemeinschaft findet statt. Man ist entwöhnt, sich an Spielregeln zu halten. Konflikt ist auch, dass wir damit rechnen müssen, dass sich unsere wirtschaftliche Lage dauerhaft verschlechtern könnte. In dem Moment, wo wir an Wohlstand und Freizeit dem Paradies am nächsten sind, kippt alles. Das könnte zu enormen Frustrationen führen, und zu trotzigem politischen Verhalten.

Wird dadurch der Zulauf zum rechten Rand stärker?

Precht: Ja, das könnte sein, besonders bei den jungen Wählern.

Was sind die Lösungsvorschläge?

Precht: Wir müssen uns im Hinblick auf die Weltlage ehrlicher machen, und die Politiker dürfen nicht länger nur Gutes versprechen. Das ruiniert ihre Glaubwürdigkeit. Zudem plädiere ich schon länger für zwei soziale Pflichtjahre – eines nach der Schule und eines beim Eintritt ins Pensionsalter. Eine Sinngesellschaft braucht Pflichten, das klingt nach einem Widerspruch, aber Individualisierung braucht einen Rahmen.