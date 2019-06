Rettung der Störe: Junge Fische für die Untere Donau

Artenschutzaktion in Bulgarien

Der WWF (World Wide Found For Nature) führt diese Woche eine Artenschutzaktion durch: In Belene/ Bulgarien werden über 25.000 Störbabys des Waxdick (Acipenser gueldenstaedtii) in der Donau freigelassen. Diese sollen den Bestandteil der Art stärken, da es nur noch einen kleinen davon in der Donau gibt. Waxdick-Störe sind mittlerweile so selten, dass Experten eine Bestandsstützung als dringend notwendige Maßnahme für das Überleben der Art beurteilen. Die kleinen Störe wurden in einer Aquakulturanlage unter Bedingungen aufgezogen, die den natürlichen ähnlich sind. Eine genetische Untersuchung der Elternteile stellte sicher, dass es sich um Nachkommen von Wildstören aus der Donau handelt.