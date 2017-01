"Rekord-Grippe": Fakten und Tipps

"Eine wirklich handfeste wissenschaftliche Erklärung für diese starke Zunahme gibt es nicht." So kommentiert die Virologin Monika Redlberger-Fritz den massiven Anstieg an Patienten mit Grippe und grippalen Infekten – wobei der steile Pfeil nach oben (siehe Grafik) auf die echte Virusgrippe zurückgeht: 19.700 Menschen sind in der Vorwoche alleine in Wien neu erkrankt – in der Woche vor Weihnachten waren es in Wien 11.400 Neuerkrankte. Das gab Dienstag der Gesundheitsdienst der Stadt Wien bekannt. "Ein weiterer Anstieg würde mich nicht sehr verwundern", betont die Virologin.

Lesen Sie bitte unterhalb der Infografik weiter

Eine derart hohe Zahl an Neuerkrankungen in nur einer Woche gab es in Wien zuletzt im Jänner 2000. Damals lag der Höchstwert an wöchentlichen Neuerkrankungen bei 26.000. In den vergangenen Wintern hingegen wurden nie mehr als 16.000 Grippefälle in einer Woche registriert.

Österreichweit ist damit zu rechnen, dass mindestens fünf Prozent der Erwachsenen und zehn Prozent der Kinder erkranken.

Damals wie heute war ein A(H3N2)-Virus dominierend. Es sorgt vor allem bei älteren Menschen für schwere Krankheitsverläufe.

Keine auffällige Mutation

"Es gibt jetzt keine auffällige Mutation des Virus, die man für diesen starken Anstieg verantwortlich machen könnte", sagt Redlberger-Fritz. Es sei eine ganz normale Eigenschaft der Grippeviren, dass sie sich jedes Jahr ein wenig verändern – es kommt zu kleinen punktuellen Veränderungen (Mutationen) bestimmter Eiweiße (Antigene) an der Virusoberfläche. Diese Antigene sind das Schloss: Nur wenn die Antikörper quasi als Schlüssel in dieses Schloss passen, können sie die Viren neutralisieren. Das aber bedeutet: "Auch wenn man vor zwei Jahren eine Infektion mit einem A(H3N2) Virus durchgemacht hat, kann man heuer wieder erkranken" – weil eben der Schlüssel nicht in das Schloss passt. Möglicherweise gebe es einen gewissen Teilschutz – "aber von einer Immunität kann man nicht ausgehen".

Ein Faktum ist aber auch, dass die Kälte die Ausbreitung der Viren begünstigt. Mehr zum Thema Kälte lesen Sie in untenstehendem, beigefügten Artikel.

Erst Woche vier

Derzeit halte man man am Beginn der vierten Woche der Grippewelle: "Eine durchschnittliche Welle dauert acht bis zwölf Wochen. Bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist, dauert es rund zehn Tage – deshalb ist es auch jetzt noch nicht zu spät für eine Impfung", so Redlberger-Fritz. Eine Versicherung, nicht zu erkranken, ist sie aber nicht. Grundsätzlich stimmen die entscheidenden Eigenschaften des Impfvirus mit denen des zirkulierenden Viren überein. Erste – vorläufige – Daten aus Finnland und Schweden zeigten aber bei Menschen über 65 eine Wirksamkeit von lediglich rund 30 Prozent – demnach wären nur drei von zehn älteren Menschen geschützt. "Das sind nur erste, vorläufige Daten. Für eine endgültige Bewertung ist es zu früh."

Mildere Krankheitsverläufe

Impfexperten verweisen auch darauf, dass die Impfung – wenn sie eine Infektion nicht gänzlich verhindern kann – in vielen Fällen zumindest den Krankheitsverlauf abmildern und das Risiko für Komplikationen wie eine Lungenentzündung reduzieren kann.

Abmildern und verkürzen kann man in vielen Fällen den Krankheitsverlauf auch mit der Einnahme von sogenannten Neuraminidasehemmern (Tamiflu, Relenza) – aber nur dann, wen dies in den ersten 48 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome wie hohes Fieber der Fall ist. Keine Wirkung gegen eine Influenza zeigen Antibiotika, also antibakterielle Medikamente. Sie wirken nicht gegen Viren. Redlberger-Fritz: "Nur wenn eine bakterielle Zweitinfektion, also etwas eine bakterielle Lungenentzündung, auftritt, sind sie angezeigt."

Mehr zum Thema:

Die zehn größten Grippefehler