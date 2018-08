Ragweed-Pollen: Diese Woche droht erste Spitzenbelastung

Die lokale Pollenbelastung ist immer zwischen dem späten Vormittag und dem frühen Nachmittag am höchsten. Jene, die per Wind aus Südosteuropa angeweht wird, spürt man vor allem in der Nacht und den frühen Morgenstunden: „Ragweedpollenallergiker sollten vom nächtlichen Lüften daher in Zeiten der Spitzenbelastung absehen.“ Um die Wochenmitte ist Südostwind wahrscheinlich – er kann die Belastung durch per Wind transportierte Pollen erhöhen.

Bastl betont, dass es in Österreich weder eine Melde- noch eine Entfernungspflicht gibt: „Man kann also vom Nachbarn eine Entfernung nicht einfordern.“ Entfernen sollte man Ragweed nur mit Handschuhen. Wenn sie bereits blüht, empfiehlt Bastl auch einen Atemschutz – Allergiker sollten sich aber fernhalten. Wie sich der Kälteeinbruch gegen Wochenende auswirkt, lässt sich noch nicht sagen. „Ist er nur kurz und regnet es viel, kann es danach zu einem zweiten Belastungsgipfel kommen.“

Ein Urlaub im Burgenland empfiehlt sich für Ragweedpollenallergiker in dieser Woche jedenfalls nicht. In der Prognose des Pollenwarndienstes heißt es: "Der Westen Österreichs ist nach wie vor eine zu empfehlende Region für Ragweedpollenallergiker."