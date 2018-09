Querschnittgelähmter konnte mit Hilfe 102 Meter gehen

102 Meter in 331 Schritten – diesen Weg konnte ein querschnittgelähmter Mann in den USA gehen. Was wie ein Wunder klingt, gelang Forschern der Mayo Clinic im US-Staat Minnesota. Der Patient wurde mit elektrischer Rückenmarkstimulation behandelt und erhielt 43 Wochen Reha-Therapie. Für seine Schritte benötigte er einen Rollator und Unterstützung an der Hüfte durch einen Therapeuten.

Bei einer Querschnittlähmung ist das Rückenmark so beschädigt, dass Signale aus dem Gehirn nicht mehr oder kaum an die Beine weitergeleitet werden. Elektrostimulation versucht, dies zu überbrücken, indem bestimmte Stellen über einen Chip im Rückenmark mit elektrischen Impulsen angeregt werden. Bei dem Patienten – sein Rückenmark war nicht vollständig durchtrennt – gaben die Mediziner Elektroimpulse in verschiedene Beinmuskeln.

Sie entwickelten zwei Impulsmuster, die so miteinander verzahnt waren, dass der Patient Schritte machen konnte. „Nach unserem Wissen ist die Verwendung der elektrischen Rückenmarkstimulation während des aufgabenspezifischen Trainings, einschließlich Steh- und Schrittaktivitäten, neu“, schreiben die Forscher im Journal Nature Medicine.