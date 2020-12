Psychotherapie ist systemrelevant

Erste Ergebnisse dieser Arbeit, die noch während des ersten Lockdowns im Frühjahr begonnen wurde, liegen nun vor. Sie zeigen Maßnahmen auf, die sowohl kurzfristig wie mittelfristig, aber auch langfristig angedacht sind, um Betroffenen zu helfen. Die Resultate werden der Öffentlichkeit, aber auch Entscheidungsträgern der Republik präsentiert.

Auf Basis der Ergebnisse aus Crowdsourcing und folglich Co-Creation-Workshops wurden neun Maßnahmen sowie sieben weitere Forschungsbereiche herausgearbeitet, auf die man künftig besonderes Augenmerk legen sollte. Als prioritäre Aufgaben wurden etwa die Ausweitung und entsprechende Finanzierung eines flächendeckenden Angebots an psychotherapeutischer Versorgung definiert. Der Beruf der Psychotherapie sei als systemrelevant anzuerkennen.

Blick in die Zukunft

In gleichem Umfang sei jedoch auch eine Thematisierung Pandemie-ausgelöster psychischer Belastungen in der Schule erforderlich. Im Bereich mittelfristig notwendiger Maßnahmen liegen all jene Themen, die mit der beruflichen Situation der Menschen zu tun haben. Hier ginge es im Sinne der Prävention und Früherkennung um die Überarbeitung der Erhebung der psychischen Belastungen in Unternehmen.

Gleichzeitig seien Peer-to-Peer Coaching für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie spezielle Trainings für Führungskräfte in Betracht zu ziehen. Mit Blick auf die Zukunft erkennt die Forschungsarbeit den Ausbau der Erwachsenenbildung, die Weiterentwicklung von Pandemieplänen unter Einbindung von Betroffenen sowie ein grundsätzliches Aufklärungsprogramm zum Thema Armut mit dem Ziel einer größeren Solidarisierung als wichtige und lohnende Unterfangen.