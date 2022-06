Österreichweit kaum Verbesserungen beim Artenschutz

Biber und Fischotter am prekärsten

Am unteren Ende der Skala, also in der Kategorie "schlecht" mit einem Umsetzungsgrad von 0 bis 25 Prozent, landete hingegen Niederösterreich beim Umgang mit dem Biber und Wien bei jenem mit dem Fischotter, dessen Lage österreichweit insgesamt am prekärsten ausgefallen ist: In vier von den weiteren acht Fällen wurde das Management bei ihm mit "mangelhafte Umsetzung" (orange) bewertet (Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich und Tirol). Jedoch gibt es hier auch eine positive Entwicklung zu vermelden, denn insgesamt fünf Bundesländer wurden besser bewertet als noch beim 2019er-Barometer.

Während vier östliche Bundesländer (Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark) in einem oder mehreren Teilbereichen eine "gute Umsetzung" (grün) aufweisen, entpuppte sich Kärnten als das Schlusslicht beim heimischen Artenschutz. "Zwar gibt es für den Biber auch in keinem anderen österreichischen Bundesland einen adäquaten Managementplan. In Kärnten gilt das aber ebenso für Luchs, Wolf und Fischotter", schrieb der Umweltverband.

Seit Jahren würden hier weitreichende Eingriffe beim Biber- und Fischotterbestand die bisherigen positive Entwicklungen gefährden. Genannt wurden Tötungen, die ohne Rücksicht auf die Biologie der Tiere erfolgen, sondern mit "nicht weidgerechten und sogar tierquälerischen Methoden".