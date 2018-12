Österreichs Gletscher: Bilder eines Niedergangs

Der Effekt sei gar nicht so einfach zu berechnen. Darum und aus anderen Ungewissheiten heraus, ist auch nicht ganz sicher, bis wann die Gletscher in Österreich tatsächlich komplett verschwunden sein werden. Es hängt jeweils davon ab, wie groß die einzelnen Gletscher sind und wie hoch sie liegen. Der Dachsteingletscher mit seinem Skigebiet wird ungefähr bis 2050 praktisch weg sein, sagt Lieb. Der Gepatschferner in den Tiroler Alpen ist hingegen noch so groß, dass er auch bis Ende des 21. Jahrhunderts noch Eisflächen haben könnte. Seine heute noch kilometerlange Zunge wird dann auch verschwunden sein. Sie hat allein im Vorjahr 125 Meter an Länge verloren.

Gepatschferner