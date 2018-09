Wasserreiches Österreich, aber wie lange noch?

Sorgen bräuchten sich die Österreicher um ihr Trinkwasser dennoch nicht zu machen. „Sie können ruhig drei Mal am Tag duschen“, sagt Eisenhut. Das Problem sei nämlich gar nicht ein zu hoher Verbrauch. „Sie können Wasser nicht sparen. Was sie nicht nutzen, fließt die Donau hinab“, so der Experte. Man könne mit der Ressource aber sorgsam umgehen.

Österreich sei in diesem Punkt vorbildhaft. 130 Liter pro Tag betrage der Durchschnittsverbrauch pro Person in Österreich – Tendenz sinkend. Andere Länder seien da viel verschwenderischer. In Kapstadt etwa verbrauchte jeder Bürger vor dem großen Wassernotstand im Juni dieses Jahres 350 Liter am Tag.

Außerdem sorge ein strenges Wasserrecht, das auch streng überprüft werde, dafür, dass niemand zu viel aus den Quellen entnehme. „Dem Nachbarn das Wasser abgraben, wie es in Südspanien gang und gäbe ist, ist in Österreich völlig ausgeschlossen“, so die Überzeugung des Wasser-Experten. Weder Kapstadt noch Spanien hätten entsprechende Wassergesetze.

Und noch etwas helfe: Die Österreicher hätten ein hohe „Wasser-Bewusstsein“. Das sei auch der Grund für den seit einigen Jahren rückläufigen Wasserverbrauch trotz Anstiegs der Bevölkerung. „Die Leute schauen beim Kauf von Waschmaschinen oder Geschirrspülern auf den Wasserverbrauch“, glaubt Eisenhut. Sogar beim Garten gießen mache sich das bemerkbar. Sprinkleranlagen mit Sensoren, die den Wasserbedarf der Pflanzen messen, waren der Verkaufshit des Sommers. Die Wasserwerke spüren dies. Der Spitzenverbrauch durchs Gießen im Sommer ist gefallen.