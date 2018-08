Neurodermitis: Zahl der Patienten steigt stark an

Im Vorfeld des Europäischen Neurodermitis-Tages (am 14. September) machen jetzt führende Dermatologen und die Österreichische Ärztekammer auf diese Erkrankung aufmerksam: In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Patienten deutlich angestiegen. Umwelteinflüsse (etwa Allergene, Schadstoffe, Tabakrauch) dürften dabei eine entscheidende Rolle spielen."Hauterkrankungen sind ganz generell im Steigen begriffen", betonte Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, bei einer Veranstaltung in Wien. "Da Neurodermitis die Lebensqualität der Betroffenen massiv beeinträchtigt, ist es von besonderer Bedeutung, dass rasch die Diagnose gestellt wird und umgehend mit einer zielgerichteten Behandlung begonnen wird."

Die Diagnose Neurodermitis (atopische Dermatitis) bei einem Kind verunsichert aber die Eltern oft: Sie haben Schuldgefühle, hören Vorwürfe und haben Angst vor Salben mit Cortison.