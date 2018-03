NASA-Zwillinge: DNA hat sich im All verändert

"Plötzlich keine Brüder mehr" – "NASA-Zwillinge sind jetzt genetisch keine Zwillinge mehr": So klingen nur zwei der Schlagzeilen zu – vorläufigen – Ergebnissen einer Zwillingsstudie der US-Weltraumbehörde NASA: Scott Joseph Kelly war ab März 2015 knapp ein Jahr an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den Körper zu testen. Sein eineiiger Zwillingsbruder Mark, ebenfalls NASA-Astronaut, blieb als "Kontrollperson" auf der Erde. Mit beiden wurden vor Scotts Weltraumeinsatz zahlreiche Tests gemacht, von beiden biologische Proben genommen – um nachher Vergleiche ziehen zu können.

Foto: AP/Pat Sullivan Eine einmalige Möglichkeit, denn noch nie gab es in der Geschichte der Raumfahrt eineiige Astronautenzwillinge. Vor Kurzem gab die NASA bekannt: Bei Scott wurden nicht nur erhöhte Entzündungswerte und versteifte Arterien gefunden: Auch bei einigen Hundert seiner insgesamt 23.000 Gene – insgesamt sieben Prozent – zeigten sich gegenüber seinem Zwillingsbruder Veränderungen. Auch unterschiedliche Mutationen sind entstanden – ein Teil davon möglicherweise durch den Aufenthalt im All, aber das muss erst durch weitere Forschungen geklärt werden.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5