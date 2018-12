NASA-Forscher: Weilt außerirdisches Leben bereits unter uns?

Möglicherweise haben Lebensformen nichtirdischer Herkunft die Erde bereits bevölkert – ohne, dass der Mensch davon Notiz genommen hat. Mit dieser Behauptung sorgt ein NASA-Forscher derzeit international für Schlagzeilen.

Unentdeckte "Aliens"

Silvano P. Colombano, studierter Biophysiker und Informatiker am Ames Research Center, einem Forschungszentrum der NASA mit etwa 3000 Beschäftigen, erklärt in einem aktuellen Forschungspapier, dass außerirdisches Leben gänzlich anders aussehen könnte, als sich der Mensch dieses gemeinhin vorstellt. Das berichten unter anderem der Independent und die New York Post.