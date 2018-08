"Jeder hält die Klappe": Frau verspielt Nasa-Praktikum mit vulgärem Tweet

"Pass auf, was du sagst"

Was Naomi bei ihrer ordinären Prahlerei nicht bedachte: Ihr Tweet war öffentlich einsehbar. Und so geschah es, dass ein gewisser Homer Hickam sie in einem Kommentar auf ihre vulgäre Ausdrucksweise hinwies. "Language", schrieb der Mann kurz und knapp. Übersetzt bedeutet das in etwa so viel wie "Pass auf, was du sagst".

Da Naomi nicht wusste, um wen es sich bei Homer Hickam handelte – und offenbar in frecher Laune zu sein schien – antwortete sie entsprechend derb auf die Rüge. Womit Naomi nicht rechnete, war die Antwort, die Hickam prompt hinterherschickte: Darin gab er sich als Mitglied des National Space Council zu erkennen, ein Gremium, das auch die Nasa überprüft.

Wie zahlrieche US-Medien, darunter Business Insider und der Independent, berichten, ist Homer Hickam tatsächlich ehemaliger Nasa-Ingenieur, Buchautor und außerdem einer von rund zwei Dutzend Personen, die in die neu gegründete User Advisory Group des National Space Council von Vizepräsident Mike Pence berufen worden waren.

Tweet gelöscht

Wohl aus akuter Panik löschte Naomi daraufhin ihren Tweet und stellte ihr Profil auf privat um. Doch das Internet verzeiht bekanntlich keine Fehltritte – der Beitrag hatte sich über Screenshots bereits viral verbreitet. Und weil sich im Internet findige Köpfe tummeln, erfuhr man dort kurze Zeit später auch, dass Naomi den heißbegehrten Praktikumsplatz bei der Raumfahrtbehörde nun doch nicht antreten wird.