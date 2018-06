Frau verklagt NASA, um Mondstaub von Neil Armstrong zu behalten

Besitz von Mondgestein

Der private Besitz von Mondgestein (Sammelbegriff für Materialien, die während der Erkundung des Mondes aufgesammelt wurden) ist in den USA eine umstrittene Angelegenheit. Die NASA hat das Material zwar bisher nicht von Laura Cicco konfisziert. Um zu verhindern, dass die Raumfahrtorganisation das Geschenk an sich nimmt, hat Cicco am Mittwoch Klage eingereicht.

In den USA kann proaktives juristisches Handeln in Fällen von Copyright und Markenrechten für Betroffene oft eine einfachere und billigere Lösung sein, als ein Handeln der anderen Partei abzuwarten, schreibt die Huffington Post.

Christopher McHugh, seines Zeichens Ciccos Anwalt, zufolge sei Armstrongs Unterschrift von einem Experten verifiziert worden. Eine Untersuchung des Sandes habe laut den Gerichtsakten ergeben, dass dieser "möglichweise von der Oberfläche des Mondes stammen könnte".

Ciccos Angst, sie könnte den Sand an die NASA abtreten müssen, gründet auf Fällen aus der Vergangenheit, in denen die Organisation Mondgestein an sich genommen hat. Im Jahr 2011 konfiszierte man etwa Material von einer 74-jährigen Frau, deren Ehemann als Ingenieur an der Apollo 11 Mission beteiligt war.

Wie die Huffingon Post berichtet, habe die NASA auf eine Anfrage zu der Klage nicht reagiert. Der Washington Post sagte eine Sprecherin der Behörde, dass es nicht angemessen sei, ein laufendes Verfahren zu kommentieren.

Apollo 11

Apollo 11 war eine Raumfahrtmission im Rahmen des Apollo-Programms der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und der erste bemannte Flug zum Mond, der eine Landung und eine sichere Rückkehr auf die Erde zum Ziel hatte. Die Mission unter Beteiligung der drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin und Michael Collins verlief erfolgreich und erfüllte die 1961 von US-Präsident John F. Kennedy erteilte Aufgabe an die Nation, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder sicher zurück zur Erde zu bringen.