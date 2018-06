Wo die Nasa außerirdisches Leben vermutet

Was Green – wie es sich für einen Amerikaner gehört – „exciting“ (aufregend) findet, ist die Suche nach Leben. Venus, zum Beispiel, sei zwar jetzt zu heiß, um auf ihr zu landen; auch der Druck dort sei neunmal so hoch wie auf der Erde – nicht wirklich einladend. „Aber Venus war nicht immer so. Wir haben herausgefunden, dass sie ein blauer Planet gewesen ist. Venus war vielleicht der erste bewohnbare Planet im Sonnensystem.“ Das sei „exciting“ und gelte auch für den Mars. Der war vor Millionen Jahren ebenfalls blau statt rot.

„Es gab also drei blaue Planeten in unserem Sonnensystem, die Leben beherbergt haben könnten. Einer, die Erde‚ tut es tatsächlich“, sagt Green und ergänzt: „Bei den anderen beiden sind wir nicht sicher.“ Da brauche es noch viel Forschung. „Ich bin aber sicher, dass wir diese Frage in den kommenden Jahren beantworten werden können.“