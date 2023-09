Sollte man OPs während Mondphasen oder am Freitag, dem 13. meiden?

"Auspendeln", das Ausrichten des Lebens auf Mondphasen oder das Vermeiden von Entscheidungen am Freitag, dem 13. eines Monats, das ist bei manchen Menschen "angesagt". Für den Erfolg einer Operation für ein künstliches Kniegelenk macht das alles keinen Unterschied aus, haben jetzt Innsbrucker Wissenschafter herausgefunden.

"Mondlicht-Chirurgie: Kein Einfluss von Mondphasen oder Freitag, dem 13. auf die Ergebnisse bei totalem künstlichen Kniegelenksersatz", schrieben jetzt Paul Nardelli von der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie und seine Co-Autoren in den "Archives of Orthopedic and Trauma Surgery" (doi: 10.1007/s00402-023-04919-6.). Die wissenschaftliche Arbeit erfolgte in Zusammenarbeit mit Schweizer und französischen Experten.

