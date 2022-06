Also doch mondsüchtig! Wie unser Trabant das Leben auf der Erde beeinflusst

Beim Borstenwurm sind die Ergebnisse eindeutig: "Wir können zeigen, dass das Mondlicht kontrolliert, wann genau in der Nacht die Würmer ihr Fortpflanzungsverhalten beginnen, nämlich immer in der dunkelsten Phase". Das hat Martin Zurl von den Max Perutz Labs in Wien jetzt herausgefunden. Das schwache Licht des Erdtrabanten justiert die innere Uhr der Meeresbewohner so, dass die Weibchen und Männchen erkennen, wann genau es Zeit für den Paarungstanz im flachen Küstenwasser ist, um Nachwuchs zu zeugen.

Die Studie, aktuell im Wissenschaftsmagazin PNAS veröffentlicht, liefert eine Erklärung für das Phänomen, dass Tagesrhythmen – von Fliegen bis zum Menschen – vom 24-Stunden-Rhythmus abweichen können.