Länger fruchtbar: Kann ein Anti-Aging-Mittel die biologische Uhr ausbremsen?

Der Fruchtbarkeitsexperte Andreas Obruca, Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien, beäugt die Schlussfolgerungen mit Skepsis: "Eine Substanz, die die Fruchtbarkeit verlängern und auch noch zu einem vitaleren Leben verhelfen soll – das stimmt mich doch etwas misstrauisch." Dass Rapamycin bei Frauen gewisse förderliche Wirkungen haben kann, sei nicht ganz von der Hand zu weisen. Obruca führt etwa eine Studie ins Treffen, bei der die – meist beeinträchtigte – Qualität der Eizellen bei Endometriose-Patientinnen verbessert werden konnte. Um von einem Durchbruch in der Reproduktionsmedizin zu sprechen, sei es zu früh: "Viele Substanzen, die als Geheimtipp gehypt werden, halten am Ende nicht, was sie versprechen."

Rapamycin treibt Selbstreinigung der Zellen an

"Die Ergebnisse klingen zumindest vielversprechend", sagt unterdessen Molekularbiologin Corina Madreiter-Sokolowski, die an der Medizinischen Universität Graz Alterungsprozesse erforscht. Mausstudien aus den vergangenen Jahren hätten die Hoffnung genährt, dass sich Rapamycin auch positiv auf die Fruchtbarkeit beim Menschen auswirkt. "Wir wissen, dass Rapamycin in höherer Dosierung den Zellzyklus hemmt, was dazu führt, dass manche Immunzellen sich nicht mehr richtig vermehren können und weniger entzündungsfördernde Stoffe abgegeben werden", erklärt sie. Wegen seiner immundämpfenden Wirkung kommt der Wirkstoff bei Organtransplantationen zum Einsatz, um eine Abstoßung des Fremdgewebes zu verhindern. "Bei geringerer Dosierung ist Rapamycin in der Lage, die Selbstreinigung der Zellen anzutreiben", präzisiert Madreiter-Sokolowski den Anti-Aging Effekt. "Alte, geschädigte Zellen geben vermehrt Entzündungsmediatoren ab, wodurch sie jüngere, gesunde Zelle schädigen. Rapamycin kann dem entgegenwirken." Zudem unterstützt Rapamycin die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien. Dadurch entstehen weniger Sauerstoffradikale, wodurch die genetische Stabilität der Zellen länger gesichert werden kann.

Verlust von Follikeln vorbeugen

Doch was genau bewirkte die Gabe des angeblichen Wundermittels bei den untersuchten Frauen? Dazu muss man verstehen, wie Eizellen im weiblichen Körper reifen. Rapamycin dürfte einen Effekt auf die ruhenden Follikel, jene Bläschen im Inneren der Eierstöcke, in denen die Eizellen heranreifen, haben. "Schon bei der Geburt sind diese Follikel im Körper einer Frau in einer gewissen Zahl, es sind rund eine Million, angelegt", sagt Obruca. "Ab der Pubertät werden sie, ausgelöst durch den Hormonwandel, rekrutiert – reifen heran und geben die Eizellen frei." Die Eierstöcke geben infolge kontinuierlich Eizellen ab: Frauen verlieren jeden Monat rund zehn bis 20, von denen nur eine den Eisprung erreicht. In der Studie bremste eine kleine (5 Milligramm), wöchentliche Dosis Rapamycin die Eierstöcke, sodass sie laut Guardian deutlich weniger Eizellen pro Monat abgaben.

Allerdings spielt nicht nur die Quantität, also die Zahl der verfügbaren Eizellen, eine Rolle, betont Obruca. "Dass Frauen länger fruchtbar sind, wenn weniger Eizellen verbraucht werden, stimmt nur bedingt." Denn die Eizellen sind in den Eierstöcken auch Alterungsprozessen unterworfen. So sind etwa schon im Alter von 35 Jahren 50 Prozent der vorhandenen Eizelle defekt. "Selbst wenn man die Zahl der Eizellen bis in höhere Alter auf hohem Niveau bewahren könnte, hilft das nicht automatisch, bei an sich gesunden Frauen die Fruchtbarkeit zu prolongieren, weil die Eizellen nicht mehr die entsprechende Qualität besitzen."

Zudem sei es fraglich, ob man "junge Frauen dazu motivieren wird können, ein Medikament zu schlucken, um in 20 Jahren vielleicht noch fruchtbar zu sein – ohne Langzeitfolgen zu kennen".