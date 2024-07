Anlässlich des 50. Jahrestags der Eroberung der Heiligen Stadt durch die Kreuzritter sollte am 15. Juli 1149 ein neuer Hochaltar in der Grabeskirche geweiht werden. Und der Altar im romanischen Stil fiel dem Anlass entsprechend besonders prunkvoll und kunstvoll aus. Immerhin handelte es sich bei der Grabeskirche in Jerusalem um eines der größten Heiligtümer der Christenheit.

Der Altar hatte bei den Menschen über viele Jahrhunderte großen Eindruck hinterlassen. "Wir kennen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert Pilgerberichte über einen prächtigen Marmoraltar in Jerusalem", erzählt Ilya Berkovich. Der Historiker am Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist Co-Autor einer neu erschienenen Studie über das historische Kunstwerk.

Altar blieb lange unbemerkt

Dass er sich die ganze Zeit über inmitten der Grabeskirche befunden hatte - noch dazu unbemerkt in einem derart intensiv beforschten Bauwerk und täglich im Blickfeld von Tausenden Besuchern -, ist eine weitere Sensation der Entdeckung. "Dass ausgerechnet an dieser Stelle etwas so Bedeutendes so lange unerkannt herumliegen konnte, kam für alle Beteiligten völlig unerwartet", schildert Berkovich.

Seltene Technik wurde eingesetzt

Für die Forscher ermöglichte der Fund auch neue Erkenntnisse über den Hochaltar selbst. Die außergewöhnlichen Verzierungen zeigten eine spezielle Technik von Marmordekorationen namens Kosmatesk, die nur ausgewiesene Meister im päpstlichen Rom ausführten. Dabei wurde kostbarer Marmor von antiken Gebäuden abgekratzt und die kleinen Marmorsplitter mit größter Präzisionauf steinerne Flächen angebracht. Dadurch entstanden geometrische Muster und schillernde Ornamente.

Außerhalb Roms seien nur wenige Kosmatesk-Werke bekannt, bisher nur eines überhaupt außerhalb Italiens. Es befindet sich in der britischen Westminster Abbey in London, wohin der Papst einen seiner Meister entsandte. Das sei wohl auch im Fall des nun entdeckten Altars der Fall gewesen. "Der Papst würdigte damit die Kirche der Christenheit", sagt Berkovich.