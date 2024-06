NÖ: Was uns Mammutknochen verraten könnten

„Es gibt von einigen Fundstellen Berichte über derart dichte Ansammlungen an Mammutknochen, wie wir sie jetzt in Zeiselberg gefunden haben“, sagt Parow-Souchon.

Wichtige Antworten

Interessant in dem Zusammenhang ist, so Parow-Souchon, wie es zu dieser Knochenansammlung von mindestens drei Mammuts gekommen sein konnte. „Wurde die ganze Herde auf einmal gejagt oder sind es mehrere Jagden in Folge an einer sehr jagdgünstigen Stelle? Den Antworten auf diese Fragen konnten wir uns an den heimischen Fundstellen bisher noch nie nähern. Aber sie sind entscheidend dafür, die Verbindung zwischen Mammut und den menschlichen Jägern zu verstehen.“

Man sei relativ sicher, dass Menschen grundsätzlich Mammuts gejagt haben, aber man wisse eben nicht wie. „Man jagt ja auch nicht einfach so einen Elefanten, auch heute nicht. Elefanten sind intelligente Herdentiere, und die Gruppe akzeptiert es nicht, wenn man ein Tier herausnimmt. Hier stellt sich die spannende Frage: Wie ist das überhaupt möglich? Mit welchen Waffen? Vielleicht steckten die Mammuts im Schlamm fest oder wurden in einem Hinterhalt erlegt.“