Karlskirche in Wien: Menschlicher Knochenfund bei Bauarbeiten

Was gefunden wurde

Sichergestellt wurden mittlerweile außerdem weitere Überreste. Die Knochen müssen freigelegt und geputzt werden, es werde also noch Zeit in Anspruch nehmen, bis konkrete Aussagen getroffen werden können, so Öllerer. Momentan sind die Grabungen noch in vollem Gange, fest stehe aber, dass es sich um mehrere Individuen handle.

Der Verdacht liegt nahe, dass die menschlichen Skelettteile Überbleibsel eines einst dort ansässigen Friedhofs seien. Bis Ende des 18. Jahrhunderts befand sich bei der heutigen Fundstelle ein Friedhof.