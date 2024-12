Böser Gehilfe: Darf man Kindern den Krampus noch zumuten?

Die frühesten Aufzeichnungen über dem Krampus stammen aus dem 16. Jahrhundert. Schon damals traten Kramperl nicht nur als wilde Gesellen des Nikolos auf, sondern sausten in Scharen herum und trieben in den Gassen ihr Unwesen.

Die Bezeichnung "Krampus" ist mit seinem Äußeren verknüpft: Im Mittelhochdeutschen heißt Krampe so viel wie Kralle und in alten Darstellungen des Teufels hatte dieser, anders als auf neueren Bildnissen, keine Hufe, sondern Krallen wie ein Vogel. Die Kette, mit der der Krampus gern furchterregend rasselt, erinnert an den gefallenen und in der Hölle angeketteten Engel Luzifer.

Der Nikolaus, der als alter Mann in Bischofskleid und -stab dargestellt wird, geht auf jenen Nikolaus zurück, der im 4. Jahrhundert als Bischof von Myra in der heutigen Türkei lebte. Arme und Schutzbedürftige sollen ihm ein besonderes Anliegen gewesen sein. Der Überlieferung nach geht der Krampus als das personifizierte Böse mit dem guten Nikolaus mit. Während er die braven Kinder belohnt und beschenkt, werden die unartigen vom Krampus bestraft.

Ab dem 18. Jahrhundert kam der Nikolaus als verkleidete Figur zusammen mit dem Krampus zu Kindern nach Hause und bis ins 20. Jahrhundert kehrten sie auch in heimische Kindergärten und Schulen ein. In den Achtzigerjahren verstärkte sich die Faszination am Krampuslaufen.

In diesem Zusammenhang ist häufig von Perchten bzw. Perchtenläufen die Rede. Streng genommen ist der Percht aber kein Krampus. Perchten vertreiben als mystische Maskengestalten dem Volksglauben nach in den winterlichen Raunächten (Nächte vor und nach dem Jahreswechsel) böse Geister. Aufgrund ihrer äußerlichen Ähnlichkeit wurden die beiden Figuren über die vergangenen Jahrzehnte vermischt.

Mit dem ursprünglichen Brauchtum haben sie heute nur mehr wenig zu tun. Vielmehr werden oft Aggressionen ausgelebt – und so gibt es alle Jahre wieder auch Berichte von Eskalationen und Verletzten.