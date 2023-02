Kakadus wissen was ein Werkzeugset ist und holen damit Nüsse

Bisher kennt man nur zwei Tierarten, die in freier Wildbahn Werkzeugsets benutzen: Schimpansen und Goffin-Kakadus. Dabei geht man davon aus, dass die Affen die einzelnen Hilfsmittel als Set mental einordnen können und sie nicht nur in einer erlernten Abfolge einsetzen. Aber auch die Goffin-Kakadus kategorisieren die einzelnen Werkzeugteile als "Set", mit dem sie an ihr Lieblingsfutter gelangen können, berichten österreichische Forscher im Fachjournal Current Biology.

Wild lebende Schimpansen brechen mit dicken Stöcken oder anderen Schlagwerkzeugen Termitenhügel auf. Dann nehmen sie einen dünnen Stock, um nach Termiten zu fischen.

Lange Zeit wurde argumentiert, dass das nur eine Abfolge einzelner Werkzeugeinsätze sei und die Tiere die einzelnen Instrumente nicht als Set wahrnehmen. Doch seit beobachtet wurde, wie die Affen beide Werkzeuge gleichzeitig zu Termitenhügel transportierten, geht man davon aus, dass sie die Notwendigkeit beider Hilfsmittel erkennen, bevor sie eines davon benutzten. Das deutet auf die mentale Einordnung beider Instrumente als Set hin.

Kurzer und langer Stock

Inspiriert von diesen Beobachtungen hat Antonio José Osuna Mascaró vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien in drei Experimenten am "Goffin Lab Goldegg" getestet, ob auch Goffin-Kakadus dazu in der Lage sind. Im ersten Versuch versperrten sie den Vögeln mit einer Folie den Zugang zu einer weit hinten in einer Box liegenden Nuss und stellten ihnen zwei Werkzeuge zur Verfügung: einen kurzen, spitzen Stock, um die Folie zu zerreißen, und einen langen, flexiblen Stock, um die Nuss zu erreichen.

So wollten die Forscher testen, ob die Kakadus den Nutzen eines Werkzeugsets selbst wahrnehmen können.

Die Kakadus lösten die Aufgabe mit verblüffender Leichtigkeit. Figaro, das höchstrangige Männchen der Gruppe, brauchte im ersten Anlauf dafür nur 31 Sekunden. "Eine solche Geschwindigkeit hatte ich nicht erwartet", erklärte Osuna Mascaró in einer Aussendung. Fini, ein Weibchen, benötigte ebenfalls nur 34 Sekunden, andere Kakadus allerdings zwei oder drei Versuche. Für die Forscher ist aber auch deren Leistung "bemerkenswert".