Ist Alzheimer ansteckend?

Univ.-Prof. Herbert Budka ist Österreichs führender Prionen-Experte.

KURIER: Ist Alzheimer eine Infektionskrankheit?

Herbert Budka: Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte für eine Übertragung von Mensch zu Mensch – auch nicht durch Blutprodukte oder infiziertes Operationsbesteck nach einem chirurgischen Eingriff. Wenn dem so wäre, müssten wir das schon längst in unseren epidemiologischen Daten sehen, denn Alzheimer ist ja eine häufige Erkrankung. Ich finde deshalb das Wort „infektiös" nicht passend. Das, was gezeigt werden konnte, bezeichne ich lieber als „Seeding", quasi als Aussaat, aber es gibt kein geeignetes deutsches Wort.

Was bedeutet das?

Wenn Sie gesunden Mäusen, die dafür empfänglich gemacht wurden, Hirnextrakt einer kranken Maus injizieren, können die Alzheimer-verursachenden Veränderungen auf die gesunden Tiere übertragen werden – durch eine Kaskade von dadurch ausgelösten Reaktionen. Deshalb sind diese veränderten Proteine aber noch lange nicht infektiös – so wie es die Prionen sind. Trotzdem sind diese Studien sehr wichtig, weil sie unser Verständnis von Erkrankungen wie Alzheimer verändern werden.