Impfung gegen Rotaviren schützt Österreichs Babys

"Durch die Aufnahme der Rotavirus- Impfung ins allgemeine Kinderimpfprogramm konnte in Österreich jedoch diese Erkrankung stark zurückgedrängt werden. Die Hospitalisierungen von Kindern mit Rotavirus-Gastroenteritis konnten in der geimpften Population um mehr als 80 Prozent gesenkt werden. In der Gruppe der Kinder unter einem Jahr konnten die Rotavirus-bedingten Hospitalisierungen von 2.100 Fällen vor Einführung der Impfung auf 350 pro 100.000 Kinder im Jahr gesenkt werden", schrieb jetzt Stephan Aberle in der Virusepidemiologischen Information.

Interessant ist dabei, dass die Zahl der Rotavirus-Infektionen in Österreich auch insgesamt - also nicht nur bei den immunisierten Kindern - zurückgeht. Aberle: "Zusätzlich wurde aber auch eine Reduktion der Fälle in der ungeimpften Population gefunden, die auf einen protektiven Herden-Effekt der Impfung deutet." Das bedeutet, dass die hohe Durchimpfungsrate zu einer geringeren Zirkulation der Krankheitserreger führt.