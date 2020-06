HPV-Impfung für Kinder kommt

In Australien, wo inzwischen bis zu 70 Prozent der unter 21-jährigen Frauen gegen HPV (Humane Papilloma Viren) geimpft sind, kommen nahezu keine Genitalwarzen mehr vor – auch Männer sind deutlich seltener betroffen. Außerdem haben Frauen viel weniger negative Abstrich-Ergebnisse. Nun zieht auch Österreich nach: Ab Februar 2014 können Kinder ab dem vollendeten neunten Lebensjahr (4. Klasse Volksschule) gratis gegen HPV geimpft werden, da es am sinnvollsten ist, die Kinder zu impfen, bevor sie ins sexuell aktive Alter kommen. „Wir werden damit Leben retten“, ist Gesundheitsminister Alois Stöger überzeugt.

Österreich ist damit das erste europäische Land, in dem nicht nur Mädchen, sondern auch Buben gegen HPV geimpft werden (weltweit wird das sonst nur in Australien und in Kanada gemacht). Der Impfstoff wird im Rahmen des bestehenden Schulimpfprogramms angeboten. Verabreicht werden zwei Teilimpfungen im Mindestabstand von sechs Monaten. Der Apothekenpreis für die zwei Dosen beträgt 400 Euro.

Bei älteren Kindern müssen die Kosten noch selbst getragen werden. Experten zufolge wäre die Impfung sogar bis zum Alter von 30 Jahren sinnvoll. Eine solche Finanzierung ist laut Gesundheitsministerium derzeit aber nicht machbar.