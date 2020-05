Gut gemeint mit tödlichen Folgen

Eigentlich sollten diese Schlafstützen – laut Herstellern – einen lebensrettenden Effekt haben: Sie sollen verhindern, dass sich Säuglinge auf den Bauch drehen – eine Position, die das Risiko für den Plötzlichen Säuglingstod (SIDS) erhöht. Doch laut einem neuen Bericht der US-Gesundheitsbehörde CDC sind in den USA zwischen 1997 und 2011 mindestens 13 Kinder im Alter zwischen 21 Tagen und vier Monaten in solchen „sleep positioners“ erstickt. Die meisten wurden von ihren Eltern in Seitenlage ins Bett gelegt – eine Praxis, von der die US-Akademie für Kinderheilkunde abrät.

„Ein ähnlicher Fall ist mir aus Österreich nicht bekannt“, sagt Prim. Franz Paky, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Krankenhaus Vöcklabruck, OÖ. „Auch ich rate von solchen Stützpolstern massiv ab: „Sie sind überhaupt nicht notwendig.“