Grundwasser: Die natürliche Filteranlage ist in Gefahr

Wie gefährdet die Wasserqualität ist, macht diese Zahl deutlich: Mehr als 100 Millionen chemischer Substanzen sind heute registriert – viele davon werden in großen Mengen produziert und gehandelt. Nur logisch, dass sie früher oder später auch im Grundwasser ankommen. Das Problem: Man läuft den neuen Schadstoffen sprichwörtlich hinterher. „Es dauert oft Jahre bis solche Stoffe erstmals entdeckt werden und wir in der Lage sind, deren Ausbreitung mit empfindlichen, sich ständig weiter entwickelnden, modernen analytischen Methoden zu überwachen. Die zeitliche Verzögerung zwischen der Verschmutzung und dem Erkennen des Problems verhindert oft ein rasches Gegensteuern. Einmal verschmutzt, hat Grundwasser ein langes Gedächtnis“, weiß der Ökologe.

In der Praxis bedeutet das: „Auch in unserem sauberen Trinkwasser gibt es bereits Stoffe, die da eigentlich nicht sein sollten.“ Leitungswasser trinkt Griebler dennoch – und zwar ausschließlich: „Leitungswasser ist in Österreich immer noch besser als jedes Wasser aus einer Plastikflasche, das Sie nach Hause tragen.“