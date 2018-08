Abnehmpille führt doch nicht zu mehr Herzinfarkten

In EU nicht zugelassen

CAMELLIA-TIMI 61 (Cardiovascular And Metabolic Effects of Lorcaserin In Overweight And Obese Patients) sei die bisher größte klinische Studie zur Frage der kardiovaskulären Sicherheit eines gewichtsreduzierenden Medikaments, wurde bei der Präsentation am Sonntag in München betont. In acht Ländern waren 12.000 übergewichtige oder fettleibige Personen, die kardiovaskulär erkrankt waren oder Risikofaktoren aufwiesen, aufgenommen worden. Sie erhielten zur Unterstützung beim Abnehmen mittels kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung eine medikamentöse Behandlung mit Lorcaserin oder aber ein Placebo. Die Ergebnisse wurden auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

In der EU ist Lorcaserin nicht zugelassen. Ob durch die Studie die von der europäischen Zulassungsbehörde EMA zuvor geäußerten Bedenken ausgeräumt werden, bleibt abzuwarten.