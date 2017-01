Rund 500 Neuerkrankungen weniger an Grippe und grippalen Erkrankungen als noch in der Vorwoche registrierte die MA 15 über das Grippeinformationssystem für die aktuelle Woche: In exakten Zahlen sind das 19.200 Personen (Schwankungsbreite 1650) gegenüber dem bisherigen Höchstwert von 19.700 Kranken.

Von einer Entspannung wagen Experten aber noch keinesfalls zu sprechen. „Die Grippewelle bleibt nach wie vor ausgerufen“, sagt Michael Ambros von der MA 15. „Es ist schwer abzuschätzen, wie es weitergeht.“ Normalerweise dauere eine Grippewelle rund sechs bis acht Wochen. In der Vorwoche waren die Erkrankungszahlen so hoch gewesen, wie zuletzt im Jahr 2000.

Eine Erklärung für den aktuellen Rückgang gibt es nicht. „Die Influenzavirus-Aktivität in Österreich ist wie erwartet weiterhin auf sehr hohem Niveau“, heißt es beim Department für Virologie der Medizinischen Universität Wien, die die Influenazsaison für ganz Österreich beobachtet.