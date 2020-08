Zwei Mal mit dem Coronavirus infiziert: Was bedeutet das für die Immunität?

Gewisser Schutz offenbar gegeben

Der Mann hatte bereits bei seiner ersten Infektion nur für drei Tage eher milde Symptome - ein wenig Fieber, Husten, Halsschmerzen und Kopfweh. Nach drei Tagen war alles vorbei. Als "gute Nachricht" bezeichneten es nun Immunologen in der New York Times, dass der Patient bei der zweiten Infektion komplett ohne Symptome war - wäre er nicht getestet worden, hätte er von seiner Infektion gar nichts mitbekommen.

Er hatte also zumindest einen gewissen Schutz durch sein Immunsystem: Dieses konnte die neuerliche Infektion zwar nicht verhindern, aber er erkrankte zumindest nicht mehr. Ob er beim zweiten Mal für andere Personen infektiös war, ist noch unklar. Eine Vermutung ist, dass, falls er noch Viren ausgeschieden hatte, dies aber in einem deutlich geringeren Umfang getan hat.

"Dieser Fall belegt, dass zumindest manche Patienten keine lebenslange Immunität haben", sagte der Microbiologe Kelvin To von der Universität Hongkong dem Wissenschaftsmagazin Science. Generell gehen Experten davon aus, dass dies vor allem dann der Fall ist, wenn die erste Infektion sehr mild verlaufen ist und das Immunsystem keine oder nur niedrige Antikörperspiegel produziert hat.

In einem weiteren Statement sagte To: "Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Covid-19 in der Bevölkerung dauerhaft zirkulieren könnte, so wie die Coronaviren, die Erkältungskrankheiten auslösen. Und zwar auch dann, wenn die Patienten eine Immunität durch eine natürliche Infektion entwickelt haben."

Doch was das genau bedeutet, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zumal die Studie zu dem Fall in Hongkong noch nicht zur Gänze veröffentlicht ist und nur einige Daten in einer Presseaussendung publiziert wurden.