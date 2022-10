Zukunftsmusik: Mit Vogelgesang die Psyche heilen

Natur ist gut für die Psyche

„Vogelgesang könnte also zur Prävention von psychischen Erkrankungen eingesetzt werden. Schon das Anhören einer Klang-CD wäre eine einfache, leicht zugängliche Intervention. Wenn wir schon in einem Online-Experiment, das die Teilnehmenden am Computer absolvierten, solche Effekte nachweisen können, ist davon auszugehen, dass diese in der freien Natur noch stärker sind“, sagt Stobbe. Für die Wissenschafter steht fest, dass Natur die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden verbessert.