Warum Kinder auch mit Bäumen kuscheln sollten

Im Wald kann man mehr als nur Kastaniensammeln. Eine Auswahl an spielen:

Bunter Teller Jedes Kind erhält einen Pappteller (am besten 4-eckig) und einen Farbstreifen aus dem Baufachmarkt, auf dem etwa mehrere Grün-, Gelb- oder Orangetöne abgebildet sind. Diesen dürfen sich die Kinder selber aus einer Vielzahl von Musterbeispielen aussuchen. Der Farbstreifen wird dann oben quer auf den Pappteller geklebt und die Kinder müssen nun in einem Zeitraum von 20 Minuten je eine Sache (Zweig, Blatt, Blüte, Borke, etc.) finden, die farblich dazu passt.

Girlandenspiel funktioniert ähnlich, nur gibt es keinen Teller oder eine Farbvorgabe, sondern nur den Regenbogen. Zuerst unterhält man sich mit den Kindern, was denn ein Regenbogen überhaupt ist und dann laufen die Kinder im Wald herum und sammeln Dinge, die den Farben des Regenbogens entsprechen. Danach binden alle eine Schnur zwischen zwei große Bäume und befestigen alle Gegenstände – im Herbst meistens nur Blätter – farblich als Regenbogen mit Kluppen an der Schnur fest.

Blätter-Allerlei Getrocknete Blätter lassen sich vielseitig verwenden – kleine für Spiele wie Blättermemory, größere als Deko oder, zu Ketten zusammengefasst, als herbstlicher Blätter-Schmuck für die Wohnung.

Eichen-Memory: Auch das ist ein Spiel, das die Kinder im Wald beginnen und daheim „fertig“ machen können. Einfach draußen ein paar Eicheln sammeln, Kapperln vorsichtig lösen und die Innenseiten von zwei Eichenkapperln mit demselben Nagellack bemalen. Kapperln umdrehen und Paare suchen. Dann kann man den Kindern auch den Unterschied zwischen einer Stieleiche und einer Traubeneiche erklären.

Waldkugelbahn: Zuerst werden zwei Teams gebildet. Auf einer kleinen Böschung oder einem Hügel errichtet dann jedes Team eine eigene Kugelbahn. Dafür werden Äste, Steine, Blätter und Wurzeln aus dem Weg geräumt und große Äste so aneinandergelegt, dass sie zwei nebeneinanderliegende Absperrungen bilden. In der Mitte, zwischen den beiden Begrenzungen durch die Äste entsteht so eine Bahn. Anschließend bekommt jedes Team eine Holzkugel, die der Bahn entlang den Hügel hinunterrollen soll. Dieses Spiel wird meistens so lange gespielt, bis ein Team klar gewonnen hat; das ist aber meistens gar nicht das Ziel, viel mehr geht es um den Spaß und wer die coolste, kniffeligste und technisch spektakulärste Bahn gebaut hat.

Naturgesichter finden: In den Formationen von Horizont, Felsen, Steinen oder auch Flechten kann man mit etwas Geduld und Glück Augen und Nase oder Köpfe erkennen. Manchmal sogar ganze Gestalten oder Tiere. Die Phantasie erweckt sie zum Leben. Das Spiel kann man in einem Park, einem Wald, auf einem Weg oder am Strand machen. Dann sucht man sich einen Landschaftsbereich aus und hat verschiedene Möglichkeiten: Bei einem Spaziergang betrachtet man aufmerksam die Umgebung. Oder man findet Details wie Augen und Nasen in der Natur. Man kann sein Bild auch anderen zeigen bzw. Fotos davon machen und noch mehr hinein interpretieren.

Bäumchen, wechsel dich: Alle Kinder suchen sich einen Baum aus und stellen sich zu diesem. Am besten wird dieser mit einem Seil oder etwas Ähnlichem gekennzeichnet, ohne den Baum zu schädigen. Der einzige, der keinen Baum benötigt, ist derjenige, der in die Rolle des Fängers schlüpft. Der Fänger steht in der Mitte und ruft laut „Bäumchen, wechsel dich!“ In diesem Moment müssen alle Kinder zu einem neuen Baum laufen, auch der Fänger sucht sich einen Baum aus. Dabei ist es verboten, stehen zu bleiben oder zum vorigen Baum zurückzukehren. Wer keinen Baum abbekommt, schlüpft in die Rolle des neuen Fängers.

Steinbilder: Man benötigt viele Steine und ein paar Kinder. Dabei tun sich immer zwei Kinder zusammen, die Steine sammeln. Ein Erwachsener flüstert einem Kind einen Begriff ins Ohr, etwa Hund, Haus, Auto oder Baum. Das Kind legt nun aus den Steinen ein Bild von diesem Begriff. Ob das andere Kind es erkennt und errät?