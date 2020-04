Zuckerln lutschen: MedUni Wien erforscht Riechstörung bei Covid-19

Zu den Symptomen der Infektion durch SARS-CoV-2 zählen auch Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns, der KURIER berichtete ausführlich.

Virologe Hendrik Streeck von der Universität Bonn hatte mit seinem Team bei der Auswertung von Daten von mehr als 100 Covid-19-Patienten entdeckt, dass ein mehrtägiger Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns ein häufiges Symptom bei Covid-19 ist.

Wie die MedUni Wien jetzt bekannt ab, ist sie aktuell an Forschungsprojekten führend beteiligt, die die Häufigkeit und den Verlauf von Riechstörungen bei SARS-CoV-2-Infizierten untersuchen.

"Ausführliche und mittels validierter Riechtests erhobene Daten zu Beeinträchtigungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Infektion fehlen zurzeit", so Christian A. Müller, Leiter der Ambulanz für Allergie-, Riech- und Schmeckstörungen an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten der MedUni Wien / AKH Wien.